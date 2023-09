Venezia 2023, le pagelle della finale: Caterina Murino glamour in blu (8), Jane Campion in ciabatte (4), Cailee Spaeny nonsense (6)

Festival di Venezia, ecco le pagelle della finale dove l'abito da principessa dei sogni di ogni bambina (quello della madrina Caterina Murino in blu elettrico) incontra le ugly shoes in stile Birkenstock di Jane Campion: abbinamento improbabile che può avvenire solo sul red carpet della Mostra del Cinema.

Caterina Murino principessa glam (8)

Ci ha abituati a mises particolarmente colorate ma l'abito blu elettrico di stasera è forse quello che le sta meglio: bustino e gonna ampia, con la scollatura da diva anziché da principessa della fiabe.

Promossa a pieni voti.

Jane Campion in ciabatte (4)

La personificazione di quando il trend delle scarpe brutte ti prende troppo la mano. Sandali neri in stile Birkenstock, blazer e gonna a fantasia: va bene fare le tranquille ma siamo pur sempre alla serata finale della Mostra del cinema, su un red carpet. Jane, eddai.

Veronica Maya o Moira Orfei? (5)

L'animalier la pervade: non capiamo bene se l'abito sia leopardato, pitonato o zebrato, comunque c'entra qualche animale. L'effetto è Moira Orfei alla serata di debutto del circo, con tanto di pochette di piume per rimanere in tema. E noi che speravamo l'unico animale della serata fosse il Leone d'oro.

Alice Vicario e Gabriele Mainetti, che coppia (9)

Lui in smoking, lei fasciata (ma non troppo) in un candido morbido slip dress, chic e non troppo impegnativo. La classe non è acqua.

Micaela Ramazzotti diva classica (7)

L'abito bianco a collo alto con un accenno di strascico la valorizza, ma risulta un po' già visto. Perché non osare qualcosa di più?

Claudia Gerini lady in black (8)

Elegante in un abito Armani senza spalline, sceglie il total black e non sbaglia.

Cailee Spaeny cut out (6)

Avrà anche vinto la coppa Volpi ma sul red carpet ci sentiamo di rimandare la protagonista di Priscilla: l'abito cut out con effetto reggiseno in vista non si capisce bene dove cominci e nemmeno dove finisca. Se non fosse per il velluto nero lo avremmo visto meglio per un aperitivo in spiaggia.