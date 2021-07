Le Giornate degli Autori a Venezia, è la festa del cinema napoletano

Le Giornate degli Autori diventano maggiorenni e festeggiano i 18 anni con un'edizione ricca di titoli («ciascuno dei dodici autori dei dieci film in concorso ci ha teso la mano per accompagnarci in un viaggio alla ricerca di sé» dicono il presidente della sezione autonoma della Mostra di Venezia, Andrea Purgatori, e il delegato generale Giorgio Gosetti). E, come già nel concorso maggiore, anche qui sono diversi i progetti girati a Napoli e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati