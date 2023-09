Il ritorno di un maestro del thriller, David Fincher. La conferma di un giovane talento tedesco, Timm Kröger. E un raffinato francese a spasso nel tempo, Bertrand Bonello. Amore, violenza e intelligenza artificiale i temi del concorso che rincorre la contemporaneità. Al Lido arriva Woody Allen, che oggi presenta il nuovo film, «Coup de chance», per lo sciopero danno forfait Michael Fassbender e Leah Seydoux. Nella domenica festivaliera allegramente invasa da tanti protagonisti del cinema italiano, molti reduci dall'eventone Armani all'Arsenale, molti a Venezia per il premio Filming Italy di Tiziana Rocca, continua a tenere banco la polemica innescata da Pierfrancesco Favino sui ruoli italiani affidati agli interpreti stranieri.

«Presentando «Adagio» di Sollima, l'attore era tornato sul suo cavallo di battaglia: «È una questione di appropriazione culturale, perché ad interpretare Enzo Ferrari o Maurizio Gucci deve essere Adam Driver e non uno di noi? Se un cubano non può fare un messicano, perché un americano può fare un italiano? Ferrari in altri tempi lo avrebbe interpretato Gassman, oggi invece lo fa Driver e nessuno dice nulla». A Favino a botta calda aveva replicato il produttore di «Ferrari» Andrea Iervolino («negli ultimi trent'anni il cinema italiano non ha creato uno star system riconoscibile nel mondo, così come è stato ai tempi di Gassman»), e anche ieri non è mancato il dibattito, tra i distinguo di chi ha ricordato i casi eclatanti di Burt Lancaster/principe di Salina e Alain Delon/Tancredi (ma anche Rocco, sempre per Visconti) e chi si è schierato completamente con l'attore.

«Favino ha ragione. Ferrari, un modenese che viene dal Nebraska fa un po' ridere» dice Pupi Avati. «Quando ho girato il film su Dante Alighieri, siamo stati tentati dall'idea di farlo interpretare ad Al Pacino, ma per quanto lui sia un italoamericano, poi ci siamo ricreduti». Concorda Monica Guerritore, che domani, ricevendo il Women in Cinema Awards, annuncerà il suo primo film da regista su Anna Magnani: «Mi sono sentita dire che se avessi affidato il suo ruolo a una star americana avrei conquistato il mercato mondiale, ma la Nannarella non può che essere interpretata da un'attrice italiana».

Gabriele Salvatores, che ha voluto Favino commissario di bordo nel film che ha appena finito di girare, «Napoli-New York», da un soggetto di Fellini («la storia di due scugnizzi che alla fine degli anni Quaranta, non avendo genitori e mezzi, si imbarcano clandestini per ritrovarsi in un mondo che non conoscono»), riflette sulla questione più generale. «Favino ha fatto bene a sollevare il tema, però il problema è molto più complicato di quanto sembri e comune» spiega. «In "Schindler's List", per esempio, Spielberg ha preso un attore inglese per interpretare un tedesco. Certo su certe icone italiane, come Armani, un film con americani è sbagliato». D'accordo con Pierfrancesco Favino anche Alessandro Siani: «Detto che la scelta degli attori la fanno i registi, Favino fa bene a portare avanti gli attori italiani. E se non lo fa lui, che in questo momento ha una grande esposizione... Ben venga chi si prende la responsabilità di rompere gli argini della banalità».

E se Giorgio Tirabassi si mostra più tiepido («è vero che attori italiani bravissimi non mancano certo, ma è altrettanto vero che una produzione americana è libera di scegliere gli attori che vuole, eviterei di fare discorsi generici»), Pino Insegno non ha dubbi: «Ha assolutamente ragione, noi doppiatori in tempi non sospetti facemmo uno sciopero quando per "I promessi sposi" furono presi stranieri come Danny Quinn».

E con lui concordano Marco Bocci e Rocco Papaleo. Insomma, la polemica resta incandescente. Prova a gettare acqua sul fuoco la madrina della Mostra, Caterina Murino: «Capisco il ragionamento di Pierfrancesco e sono d'accordo al cento per cento. Va però precisato che "Ferrari" è un film americano e per il mercato Usa tutta la macchina del cinema ha bisogno di grandi star».

La più celebre delle nostre dive, Sophia Loren, sabato sera sedeva splendente, vestita di argento alla sfilata di Armani: «Una serata meravigliosa, una sfilata magica, Giorgio sei stato grande come sempre, ti adoro» ha sussurrato da perfetta madrina all'amico, sciogliendo in un abbraccio l'emozione del galà.