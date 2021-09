Venezia, Alessandro Borghi star con Mondocane: «Gli applausi della gente dell'Ilva sul set»

Testa rasata e baffi a manubrio, Alessandro Borghi è il carismatico e violento Testacalda, capo di una pericolosa banda di ragazzini in una Taranto devastata e distopica in «Mondocane», ambiziosa opera prima di Alessandro Celli (premiato regista di corti) prodotta da Matteo Rovere e da oggi in sala con 01, passata alla Mostra nella Settimana della critica. Nel cast, con i due ragazzi Dennis Protopapa e Giuliano Soprano, anche Ludovica Nasti,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati