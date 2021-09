Venezia, il ruggito di Benigni: «Il Leone? Lo merita mia moglie Nicoletta»

Venezia

La standing ovation per il presidente Mattarella, l'ovazione per Roberto Benigni Leone d'oro alla carriera. Un'apertura ad alto tasso emotivo per la Mostra che rilancia il grande cinema in sala dopo l'annus horribilis della pandemia. Benigni tiene banco da consumato mattatore, anche se non è più tempo di marcette, saltelli e piroette sui braccioli delle poltrone, come nella memorabile serata degli Oscar a «La vita è bella». Ora, con la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati