Venezia, è la notte del Leone d'Oro: Cuaròn è il favorito, Martone spera

Sabato 8 Settembre 2018, 10:30

VENEZIA - Sapremo stasera se il Leone d'oro andrà a «Roma», lo struggente amarcord in bianco e nero del messicano Cuaròn, e se un riconoscimento importante gratificherà la «Capri-Revolution» libera e bella d'inizio Novecento del nostro Martone (che intanto ha fatto incetta di premi minori). Sapremo se nel verdetto troveranno posto le straordinarie protagoniste della commedia elisabettiana «The Favourite» del greco Lanthimos o il potente Van Gogh di Willem Dafoe in «At Eternity's Gate» di Schnabel. Se la giuria guidata da Guillermo Del Toro sarà stata affascinata dal western duro e puro di Audiard, «The Sisters Brothers», dal fluviale «Opera senza nome» del tedesco Von Dommersmarck o dal samurai obiettore di coscienza di «Killing» del giapponese Tsukamoto, l'ultimo del concorso ad aver incantato il Lido. Si chiude stasera una grande edizione della Mostra: dinamica, curiosa dei generi, attenta ai nuovi linguaggi, mai banale. Se dovesse vincere «Roma», sarebbe la prima volta di un film prodotto da Netflix e per la piattaforma streaming la consacrazione ufficiale nel mondo del cinema. Paradossalmente, contro il gran favorito Cuaròn gioca l'essere della stessa nazionalità del presidente di giuria, ma proprio Del Toro ha sgombrato subito il campo dai sospetti su un ipotetico conflitto d'interessi, ricordando che nell'arte conta la qualità, non il passaporto. I giochi sono fatti, i premi sono pronti. Conduce la serata dalle 19 su Rai Movie Michele Riondino, si spera più spigliato che nel galà di apertura. Nell'ultima foto di gruppo, i giurati hanno issato il cartello «Liberate Oleg Sentsov»: il regista ucraino, condannato a vent'anni di reclusione da un tribunale militare russo per aver manifestato contro l'annessione della Crimea, è prigioniero in Siberia e da quattro mesi fa lo sciopero della fame.