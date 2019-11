Venezia, il sindaco Brugnaro blocca Stefano Accorsi a San Marco: niente ciak del film

Piazza San Marco interdetta a Venezia, quindi niente ciak, anche per Stefano Accorsi. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, durante l'acqua alta di oggi, ha bloccato l'attore e regista Stefano Accorsi che voleva girare alcune scene di un suo film in lavorazione in città proprio in Piazza San Marco.

A renderlo noto sui social è l'assessore al Sociale di Venezia Simone Venturini che dice «bene ha fatto il sindaco Luigi Brugnaro a far allontanare Accorsi».

Il provvedimento sarebbe scattato - tra l'altro - quando, per disposizione del sindaco, Piazza San Marco era preclusa al pubblico.

Nei giorni scorsi la presenza di Accorsi a Venezia aveva raccolto critiche perché si era filmato e postato sui social mentre conduceva una imbarcazione leggera a motore apparentemente oltre i limiti di velocità imposti per limitare il moto ondoso.

