«Viaggio a Sorpresa – Surprice Trip», ecco il trailer del nuovo film con Ron Moss e Lino Banfi ambientato in Puglia

«La mia commedia romantica al cinema per ritornare liberi di sorridere e innamorarsi». Ronn Moss annuncia così l’uscita in sala di «Viaggio a Sopresa – Surprice Trip» di Roberto Baeli, che lo vede protagonista al fianco di un mito come Lino Banfi.

Premiere internazionale l'8 giugno al teatro Kursaal Santalucia di Bari e distribuito soprattutto nelle arene all’aperto (elenco in aggiornamento sul sito www.surprisetripthemovie.com). Ambientato tra New York e la Puglia, narra la storia di Michael, un broker newyorkese innamorato dell'Italia che compra una masseria in Puglia per dare un cambio alla monotonia della sua vita. Quando arriva in Italia per il rogito dell'immobile incontrerà una esuberante famiglia pugliese e tra mille equivoci ne succederanno di tutti i colori.

APPROFONDIMENTI L'ENDORSEMENT Ronn Moss, il Ridge di Beautiful alla convention di Forza Italia:... SPETTACOLI «Viaggio a Sopresa – Surprice Trip», il trailer del... AMORE ETERNO Lino Banfi, lacrime a Verissimo: «Mia moglie mi ha chiesto di...

Prodotto da Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia e 11:11 Films International, in coproduzione con la BCC San Marzano di San Giuseppe, Domenico Barbano, Mirella Rocca, Giovanna Arnoldi, Roberto D’Introno, Nicola Palermo, e con il supporto di Regione Puglia e Apulia Film Commission. «Viaggio a Sorpresa - Surprise Trip» è distribuito da Minerva Pictures, che lo presenterà anche al Marché du Film del Festival di Cannes 2022. Completano il cast Mayra Pietrocola, Paolo Sassanelli, Marit Nissen, Mirko Bruno, Totò Onnis, Fabio Cursio Giacobbe, Pietro Genuardi, Massy Pipitone, Sophie Cavaliere e lo storico capitano della nazionale di pallavolo Gigi Mastrangelo.