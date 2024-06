Vico Equense, Matteo Garrone ospite al Social World Film Festival: «Io Capitano» premiato film sociale dell'anno

Con i suoi capolavori ha sempre trattato importanti tematiche di attualità, dall’emarginazione all’immigrazione, raccontando spesso il punto di vista degli ultimi. Il regista Matteo Garrone sarà ospite della 14esima edizione del Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del cinema sociale, che si svolgerà dal 30 giugno al 7 luglio a Vico Equense, con la direzione artistica del regista Giuseppe Alessio Nuzzo.

Una giornata interamente dedicata a lui, sabato 6 luglio, a partire dalla masterclass gratuita per i giovani presenti al festival.

La sera alle 20,45 in Arena Fellini verrà proiettato il suo film «Io Capitano», candidato all’Oscar come miglior film straniero e vincitore di ben 7 David di Donatello, che verrà premiato come «Film sociale dell’anno».

Garrone imprimerà in argilla la sua firma che verrà tramutata in bronzo per essere poi apposta nel Wall of Fame, il monumento al cinema che celebra gli ospiti d’onore del Social World tra cui Giancarlo Giannini, Claudia Cardinale, Toni Servillo, Stefania Sandrelli, Margherita Buy, Silvio Orlando, Stefano Accorsi, i premi Oscar Luis Bacalov e Mira Sorvino e tanti altri. Tra gli ospiti già annunciati Leo Gullotta, Isa Danieli e Giorgio Pasotti ospiti della cerimonia di apertura il 30 giugno, insieme all’attrice Violante Placido, recentemente al cinema con “Improvvisamente a Natale mi sposo” per la regia di Francesco Patierno.

A loro si aggiunge il gradito ritorno di Marco D’Amore che presenterà mercoledì 3 luglio alle 20,45 in arena Fellini il suo ultimo film “Caracas”, che lo vede anche protagonista insieme a Toni Servillo. La 14esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema Sociale, organizzata dalla Città di Vico Equense, sarà dedicata a Sandra Milo che campeggia sulla locandina ufficiale di quest’anno e che verrà omaggiata con una retrospettiva a cura di Rai Teche, e una mostra fotografica in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale.