Villammare Film Festival, ciak si parte. Somma, Sastri e Milo tra i protagonisti della 20 esima edizione.

Oltre un centinaio di corti e una decina di lunghi provenienti da 27 Paesi del Mondo. Il Villammare Festival Film&Friends si prepara all’ammaraggio di tantissime opere e artisti internazionali. I 20 anni di una manifestazione seguita e amata, nonostante le difficoltà del periodo, verranno celebrati con un programma di tutto rispetto all’insegna della qualità e dell’impegno verso l’animazione culturale del territorio mai rinnegato. Dal 24 al 28 agosto, approderà in Piazza Portosalvo a Villammare per incontrare gli ospiti dell’edizione 2021. Martedì 24 agosto a presentare il film Destini sarà il protagonista Sebastiano Somma. Mercoledì 25 agosto il primo ospite della serata sarà Claudio Insegno,attore, regista di numerosi spettacoli teatrali e di film, sceneggiatore, doppiatore e mai dimenticato insegnante di recitazione ad Amici di Maria De Filippi . Nella stessa serata tornano gli incontri del Villammare Festival con il grande cinema italiano: alle 22 sul palco salirà la Musa di Fellini Sandra Milo, un bel regalo che il Festival rende al suo pubblico per il 2021. Presenterà il film Free -Liberi in proiezione mercoledì. Giovedì 26 agosto il Festival incontrerà Veronica Maya che giungerà sulla costa di Villammare per presentare il film che la vede come interprete, Magari Resto, girato proprio nel Cilento e precisamente nella location suggestiva di Camerota. Il 27 agosto il viaggio tra cinema e musica a cui il Festival ci ha abituati proseguirà con Lina Sastri. L’eclettica artista partenopea ci condurrà sulle onde dell’emozione con uno spettacolo di musica e parole, tra ricordi e incontri .La finale di sabato 28 agosto avrà come protagonista della ouverture musicale Vincenzo Incenzo. A seguire arriverà sul palco Gilles Rocca,attore e regista di talento, divenuto noto al grande pubblico attraverso le sue incursioni in tv con Ballando e la recente Isola dei famosi. A strappare un sorriso con la sua comicità straripante sarà poi Cinzia Leone, apprezzata interprete televisiva e cinematografica.