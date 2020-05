Vincent Cassel, incidente in motorino: «Non fare mai a testate con un rinoceronte»

Paura per Vincent Cassel dopo un brutto incidente in motorino. Con una vistosa fasciatura sulla testa, viso tumefatto e cerotti un po’ ovunque, l’attore ha mostrato ai suoi follower su Instagram le conseguenze del botto su due ruote, senza però perdere il suo umorismo.





L’incidente a bordo dello scooter è avvenuto mentre era in viaggio verso un comune nel sud-ovest della Francia, Arbonne. Dopo la caduta Cassel è stato portato in ospedale e dimesso dopo essere stato opportunamente medicato. Sul social ha poi scherzato sulle sue condizioni, con la scritta in sovraimpressione: “Mai fare a testate con un rinoceronte”.

Vincent, ex storico di Monica Bellucci, ha sposato la modella Tina Kunakey, 23 anni, da cui l’anno successivo ha avuto la figlia Amazonie.

Ultimo aggiornamento: 18:15

