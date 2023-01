Vinicio Marchioni, su Facebook lo sfogo a suon di vaffa: migliaia di like. «Viviamo in un tempo strano...»

Vinicio Marchioni senza freni. L'attore divenuto celebre per il ruolo del Freddo nella serie Romanzo Criminale ha voluto esprimere con le parole la sua frustrazione per il mondo in cui viviamo, con un lungo post che ha pubblicato sui propri profili social. L'attore romano ha scritto per ben 16 volte la parola"vaff******, ragionando su tutto ciò che non gli va bene nella società odierna. Il suo post ha collezionato migliaia di like e commenti: i fan hanno molto apprezzato la confessione. Una citazione, molto probabilmente, del celebre monologo di Edward Norton nel film La 25esima Ora, di Spike Lee, una delle migliori interpretazioni dell'attore statunitense.

Il lungo post Facebook di Vinicio Marchioni recita così: «Fanculo alla perfezione, Fanculo ai numeri dei followers, Fanculo all’ipocrisia e al vuoto dei rapporti, Fanculo al parlarsi tramite i vocali per evitare il dialogo e il contraddittorio, Fanculo a questo rumore di fondo di non futuro costante, Fanculo all’ansia per le cose inutili, alle mail senza risposta, ai gruppi whatsapp, al vizio dell’istantaneo, al tema del giorno, al chiacchiericcio isterico e sterile. Fanculo all’incompetenza, alla tracotanza dell’ignoranza, alle urla, al con noi o contro di noi, ai gruppetti, alle lobby da quattro soldi di sfigati e sfigate che se gli togli l’inutile lavoro che fanno non hanno una vita. Fanculo a questa epoca dell’ego, del narcisismo, dell’egoismo, Fanculo a quella giornalista che davanti a professionisti ha detto “bellissimo questo cast di sconosciuti” (non riferendosi a me, non parlo di me), se tu che dovresti vedere i film non sai chi hai davanti è un problema tua, ma anche nostro, di tutti».

E ancora: «Fanculo ai numeri, alle visualizzazioni, fanculo ai genitori di quel ragazzo a cui è scoppiato il cuore a furia di mangiare merda davanti ai suoi followers, Fanculo ai tiktokers che bestemmiano, che insultano, violenti contro tutto e tutti, Fanculo agli influencer motivatori, alle influencer tutte culi e tette con le frasette emotive. Fanculo alla mediocrità elevata a status basta che ci sono i numeri (veri o finti?). Fanculo alla vittoria dell’uomo della strada, a questa finta, ipocrita, malsana e ingiusta democrazia dei social, Fanculo a questo tempo bislacco che c’è toccato vivere, senza più voglia di ragionare sull’eternità, a guardare la vita degli altri, a voler essere protagonisti in un mondo virtuale, bolla d’aria dentro una bolla d’aria, mentre i nostri figli hanno già capito la fregatura. e fanculo anche a me. Soprattutto a me, che altrettanto ipocritamente continuo a cercare di adattarmi».

Attualmente Vinicio Marchioni è al cinema con l'ultima commedia di Riccardo Milani intitolata Grazie ragazzi, che è stata presentata ieri, venerdì 20 gennaio, a Parco Leonardo.