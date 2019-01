Martedì 15 Gennaio 2019, 18:04 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2019 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Steven Spielberg ha trovato la sua attrice per il ruolo di Maria nel remake di «West Side Story». Il regista americano ha scelto Rachel Zegler, una studentessa 17enne del New Jersey, dopo aver fatto provini ad oltre 30mila candidati in tutto il mondo. La giovane è al suo debutto cinematografico anche se ha avuto piccole parti in teatro, in musical come «Beauty and the Beast» e «The Little Mermaid».Zegler ha origini latine proprio come Maria. Spielberg ha voluto nel cast per la maggior parte attori di origini ispaniche. Negli altri ruoli ci saranno Ansel Elgort (Tony), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Josh Andrés Rivera (Chino). Rita Moreno che vinse l'Oscar per il ruolo di Anita nel film del 1961 sarà invece Valentina. Il film di Spielberg sarà un riadattamento cinematografico del musical del 1957 scritto da Arthur Laurents con musiche di Leonard Bernstein. Le riprese inizieranno la prossima estate.