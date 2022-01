Whoopi Goldberg positiva al covid: «Non me l'aspettavo, ho tre dosi di vaccino!»

Un risultato inaspettato. L'attrice Whoopi Goldberg ha raccontato di essere rimasta scioccata di fornte al risultato "positivo al covid" del tampone, perché è stata vaccinata tre volte. Lo ha dichiarato lei stessa durante il talk show della ABC, dicendo di aver contratto il virus durante le vacanze natalizie.

APPROFONDIMENTI SALUTE Whoopi Goldberg a le Iene: «Endometriosi? Nessuno ne vuole... L'ATTRICE Blitz di Whoopi Goldberg in Salento: «Compro una casa qui» PER UNA POLMONITE Whoopi Goldberg confessa in tv: «Ho rischiato di morire»....

«Non sono stata da nessuna parte, non avevo fatto nulla», ha continuato Goldberg, aggiungendo, «Ma questo è il problema di Omicron: semplicemente non sai dove si trova». Sottolineando l'importanza di seguire i protocolli Covid, Goldberg ha esortato gli spettatori a vaccinarsi per evitare che nuove varianti si diffondano in tutto il mondo, in un momento delicato per gli Stati Uniti che continuano a fare i conti con un'ondata di casi guidata da Omicron.

«Non so di quante altre prove hanno bisogno le persone per vedere che la vaccinazione non sta procedendo allo stesso ritmo», ha detto Goldberg. Di seguito, ha raccontato ai co-conduttori che sta trascorrendo il tempo in isolamento ascoltando audiolibri, ordinando cibo cinese da asporto e aprendo i regali di Natale. Lunedì riprenderà a co-condurre il programma da remoto.