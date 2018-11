I regali del Mattino: in palio 140 biglietti per l'anteprima di «Widows - Eredità criminale»

Venerdì 9 Novembre 2018, 17:00

Continuano con successo le anteprime cinematografiche con cui Il Mattino porta al cinema i lettori del suo sito, offrendo loro la possibilità di vedere, in anteprima e su invito, i film che terranno banco nelle prossime settimane.Settanta gli inviti - doppi - per un totale di 140 posti a disposizione, per l'anteprima di «Widows - Eredità criminale», in programma il 13 novembre al cinema Uci di Marcianise.Diretti da Steve McQueen, Lian Neeson, Colin Farrell, Viola Davis, Cynthia Erivo ed Elizabeth Debicki sono i protagonisti dell'atteso thriller inglese, in uscita nelle sale italiane il 15 novembre.«Volevo fare un nuovo film di rapine, un heist-movie, per rompere le convenzioni e le regole. Volevo riflettere il mondo in cui viviamo, quello che vedo quando apro la porta», ha spiegato il regista premio Oscar per «12 anni schiavo», che ha tratto l'opera da una importante miniserie televisiva inglese del 1983, che continuò nel 1985 ed ebbe poi uno spin-off nel 1995. Si trattava dell'esordio come autrice di Lynda La Pante, che poi avrebbe firmato il più importante poliziesco televisivo britannico, «Prime suspect».La trama? Veronica Rawlins e il marito Harry fanno la bella vita a Chicago, finché lui non muore nel corso di una rapina insieme ai suoi compagni. Veronica si ritrova vedova e indebitata nei confronti di un politico, e criminale, che vuole da lei due milioni di dollari. Il marito le ha però lasciato il piano della rapina e così lei si rivolge alle altre due vedove della squadra: Alice e Linda. Anche loro hanno poco da perdere, visto che la prima si propone come compagna sul web e la seconda ha scoperto che il marito aveva perso al gioco i soldi dell'affitto del suo negozio di vestiti. Con l'aiuto di Belle, una parrucchiera asso del volante, decideranno di portare a termine il colpo.La serie tv era ambientata a Londra e aveva per protagoniste tre donne bianche, McQueen ha scelto Chicago e un piglio più multietnico.