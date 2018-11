«Wolverine tornerà». Hugh Jackman dà speranza ai fan, poi li gela con l'annuncio che non ammette repliche

Giovedì 22 Novembre 2018, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 22-11-2018 19:29

«Oh,. Qualcuno lo interpreterà, non so chi». Ma non saràa interpretarlo. Ad ammetterlo è lui stesso alle domande del presentatore Willie Geist durante una puntata di "Sunday Today".L'attore, 50 anni, non ne vuole sapere di vestire nuovamente i panni di Wolverine, ancora meno in quello che è considerato l'asso della manica della 20th Century Fox, ovvero unire il suo personaggio con quello diIn questo senso però nemmeno i tentativi di Ryan Reynolds, l'attore che interpreta Wade Wilson, sembra riuscire a fargli cambiare idea. «No, anche se Ryan è implacabile. Continua a venire da me, chiedendomelo in ogni maniera. Io gli dico solo: 'Sai, non credo proprio che il mondo voglia vedere per davvero Deadpool e Wolverine insieme'».