Yolanda Lynes al Comicon di Napoli: «Ragazze, non fatevi scoraggiare: seguite la vostra passione»

Quando il suo nome viene pronunciato dallo speaker, dell’auditorium della Mostra di Oltremare, un applauso scosciante dei fan – alcune centinaia – guida il suo ingresso sul palco. È un vero e proprio bagno di folla quello che ha accompagnato, questo pomeriggio, la visita di Yolanda Lynes, attrice, scrittrice e stuntwoman inglese, ma dalle origini italiane, nonché una grande appassionata di arti marziali. Guest star della 22esima edizione della kermesse, per la primissima volta ospite al Comicon, è nota al grande pubblico per aver preso parte al cast della pellicola, prodotta dei Marvel Studios, “Black Widow”, dove ha interpretato il ruolo di una vedova nera. Solo di recente, inoltre, ha partecipato ad alcune campagne live action per PlayStation. «Per fare queste riprese spettacolari, come quelle dei film di azione o anche della pubblicità per i videogame, spesso sul set usiamo il green screen e tanti cavi diversi» racconta sorridendo la stessa attrice, un po’ in italiano ed un po’ in inglese, tra lo stupore e la gioia dei fan che ascoltano attenti.

APPROFONDIMENTI COMICON 2022 Comicon 2022, Maurizio De Giovanni: «Tra fumetti e romanzi... COMICON 2022 Comicon 2022, La nona arte: «Ai giovani fumettisti diciamo di... LA FIERA Comicon Napoli al via, cancelli aperti alla Mostra d'Oltremare:...

Ma la curiosità più grande resta su tutte la sua amicizie con l’attrice Scarlett Johansson, di cui Yolanda è stata stuntwoman. «Quando la vedevo in tv o al cinema mi dicevo tra me e me “quanto è bella” ma, quando l’ho vista da vicino, ho scoperto che è persino più bella di quello che potevo mai immaginare» chiarisce arrossendo l’attrice ricordando il set di “Black Widow”: «Quando dovevo preparare il provino mi imparai la parte in tutte le lingue, persino in russo, pur di immedesimarmi completamente nella scena». «Oggi siamo ancora tutte grandi amiche – ricorda l’attrice - durante le riprese abbiamo legato tutti molto tra di noi, pensate che abbiamo ancora un gruppo whatsapp solo nostro».

Ora però, rivela Lynes ai curiosi, «mi piacerebbe lavorare in un film drammatico, amo invece i film italiani. Mi piacerebbe in futuro poter lavorare in questo Paese dove ho parte della mia famiglia». La mia serie preferita italiana oggi?: “Adesso mi piace “L’amica geniale” di Elena Ferrante» risponde l’attrice venendo sommersa, letteralmente, dagli applausi.

Così, subito dopo alcune proiezioni delle sue interpretazioni, è arrivato il momento più toccante dell’incontro. Quando i fan si sono concessi 10 minuti di “faccia a faccia” con la propria beniamina, chiedendogli tutte le loro curiosità. Un ragazzo gli chiede chi preferisce tra Capitan American ed Iron man, due idoli Marvel. Yolanda non ci pensa neanche un secondo è risponde con un secco: «Ovvio Capitan American» prima di rimanere, simpaticamente, sconvolta quando gli viene detto in coro dalla platea che in Italia è molto più popolare il secondo supereroe.

È una vicinanza, quella di Yolanda con i suoi fan italiani, che arriva difatti da lontano: «Napoli mi piace molto – racconta - Questa è stata la mia prima volta al Comicon ma ho una grande famiglia italiana, sia a Napoli che a Cave dè Tirreni ed Amalfi». «Io amo Napoli» precisa l’attrice annunciando che domani sarà in giro per la Costiera insieme ai suoi fratelli, oggi presenti in sala.

Ma la grande attenzione del pubblico, più che delle sue origini, resta sulla sua professionalità, che l’ha resa – già da giovanissima – un’attrice del grande emisfero della Marvel. Facendola diventare, nei fatti, oggi un modello di esempio per tante giovanissime ragazze che si ispirano proprio alla sua tenacia e bravura. «I miei consigli – chiarisce Lynes - sono quelli di lavorare duro innanzitutto, non farsi scoraggiare dai rifiuti, avere passione e divertirsi nel fare questo lavoro ma, soprattutto, trattare questo lavoro come un business. Perché il mondo cinematografico è comunque un business» avverte. Ed alla fine, a margine dell’evento, è la stessa attrice ha chiedere, emozionata, un mega selfie con il suo pubblico napoletano.