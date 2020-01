Il magic moment di Yuliya Mayarchuk: due film al cinema e le nozze

Nella prossima primavera, l’attrice Yuliya Mayarchuk sarà di nuovo protagonista al cinema con due film e in estate sposerà il suo compagno dopo ventitré anni di relazione. Nel primo, Il ladro dei Cardelini di Carlo Luglio della Minerva Pictures Group, Pfa Films e Rai Cinema, la Mayarchuk interpreta il ruolo di Giordana, una moderna signorina Rottenmeier che organizza un matrimonio di convenienza con il protagonista (Nando Paone), ma successivamente, tra di loro nascerà un bel sentimento.



Mentre, in Mai per sempre di Fabio Massa (Goccia Film), l’attrice interpreterà il ruolo della protagonista (Maria), una donna ucraina. Maria lavora a nero presso una vecchia signora che non ha sufficiente denaro per regolarizzare la sua posizione, quindi si trova, suo malgrado, a non poter rinnovare il permesso di soggiorno.



«Sono particolarmente felice di ritornare al cinema, dopo aver fatto tanto teatro, con due film molto diversi tra di loro, ma entrambi molto intensi - ha detto Mayarchuk - In Mai per sempre interpreto una donna molto felice e piena d’amore che subirà violenze da parte del marito. È stato veramente difficile interpretare questo ruolo perché ci sono scene molto forti. Invece ne Il ladro dei Cardelini, ho interpretato un ruolo comico e devo dire che mi è riuscito bene considerando che per tanti anni ho affiancato noti attori comici a teatro». © RIPRODUZIONE RISERVATA