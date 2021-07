Antonio Giovinazzi al Giffoni Film Festival: karting in piazza per una guida più sicura

Un momento di particolare impatto emotivo è stato l'intervento di Antonio Giovinazzi che, con Aci Salerno, ha partecipato al Giffoni Film Festival 2021.

Seppur in videoconferenza, il giovane pilota è riuscito a trasmettere a tutti i giovani presenti il suo entusiasmo per lo sport e per la vita, nel pieno rispetto delle regole.

Di grande impatto le parole del presidente della Commissione Karting nazionale di Aci Sport, Ferdinando Parisi, il quale ha illustrato le attività che Aci organizza in tutta Italia per promuovere lo sport automobilistico sin dalla più tenera età.

L'impegno dell'Aci a Giffoni prosegue con il coinvolgimento di oltre 450 giovanissimi nella guida dei kart in sicurezza, nell'ambito del noto progetto “Karting in piazza”, il quale coniuga teoria, pratica e gioco per una guida più sicura e consapevole.