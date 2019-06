Arisa sbarca a Giffoni: concerto e masterclass, doppio evento

Giovedì 20 Giugno 2019, 18:23

Dopo il successo del suo ultimo album “Una nuova Rosalba in città” e del nuovo singolo “Tam tam”, Arisa arriva il 21 luglio al Giffoni Music Concept – Vivo Giffoni, il programma di concerti e appuntamenti musicali che sono parte integrante della 49esima edizione del Giffoni Film Festival (19-27 luglio 2019).Arisa sarà protagonista di una straordinaria performance live aperta al pubblico e incontrerà i ragazzi di Giffoni per un’attesissima Masterclass.Nel 2018 sono stati ben 21 i live che hanno riunito col Giffoni Music Concept - Vivo Giffoni migliaia di giurati, giffoners, famiglie e pubblico in Piazza Lumière – da Ermal Meta a Max Gazzè, da Annalisa a Benji&Fede, passando per Fabrizio Moro, Ultimo, Il Pagante, Vegas Jones e molti altri – e quest’anno Giffoni è pronto ad offrire un nuovo grande programma con i migliori talenti musicali: si parte il 19 luglio con la partecipazione e l’esibizione già annunciata di Anastasio e si chiuderà il 27 luglio con Mahmood.