Sabato 6 Luglio 2019, 14:40

Per omaggiare l'80esimo anniversario di Batman, DC sta organizzando una serie di festeggiamenti che si svolgeranno nel corso di tutto l'anno, in tutto il mondo, con eventi live, fan celebration, prodotti esclusivi e molto altro. Il 26 luglio il Giffoni Film Festival (in programma a Giffoni Valle Piana - Salerno), Warner Bros. e DC Comics celebreranno il cavaliere oscuro alle 16 con una masterclass dal titolo #Batman80 - Il Mito del Cavaliere Oscuro che ha illuminato per sempre il mondo dei Comics, moderata da Manlio Castagna e tenuta dal DC artist Carmine Di Giandomenico. Alle 17 verrà poi presentato, in anteprima nazionale Batman: Hush. Il film sarà disponibile per l'acquisto e il noleggio dal 21 settembre su tutte le piattaforme digitali tra cui Infinity, SKY Primafila, iTunes, Youtube, Chili, Timvision. La giornata dedicata a Batman si concluderà con la proiezione dell'ultimo episodio della quinta e ultima stagione di Gotham.