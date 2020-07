Giffoni50, in anteprima il trailer del film “Sul più bello” di Alice Filippi

Verrà presentato in anteprima il 28 agosto, nel corso di #Giffoni50, a Giffoni Valle Piana, il trailer e le prime inedite scene del film Sul più bello. Saranno Eleonora Gaggero, Ludovica Francesconi, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Alfa e la regista Alice Filippi a presentare in anteprima per i Generator +13, il trailer e le prime inedite scene del teen dramedy, in sala il prossimo autunno. La pellicola, prodotta da Eagle Pictures, è diretta da Alice Filippi, da un soggetto di Roberto Proia (Come non detto) che ha scritto la sceneggiatura con Michela Straniero.



I personaggi di Sul più bello hanno preso vita anche nelle pagine dell'omonimo libro della nota influencer e attrice Eleonora Gaggero, edito da Fabbri Editore. In seguito al successo dei suoi primi tre romanzi («Se è conte, sempre», «L'ultimo respiro», «Dimmi che ci credi anche tu») la giovane si conferma una tra le scrittrici più amate e apprezzate degli ultimi anni, oltre ad essere una delle interpreti del lungometraggio nei panni della rivale della protagonista.



Intanto, dal 16 luglio, è disponibile su tutte le piattaforme digitali «Sul più bello», il nuovo singolo di Alfa, title track realizzata proprio per il film. © RIPRODUZIONE RISERVATA