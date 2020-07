Giffoni50, c'è Shortcut in anteprima durante la prima tranche

Shortcut, film diretto da Alessio Liguori e scritto da Daniele Cosci, sarà proiettato in anteprima durante la prima tranche di #Giffoni50, in programma dal 18 al 22 agosto a Giffoni Valle Piana. La première del film è in programma il 19 agosto e sarà riservata ai giurati delle categorie Generator +16 e +18. L'opera, una co-produzione italo-tedesca che vede coinvolte le società Play Entertainment, Camaleo Film e Sternenberg Films in collaborazione con Mad Rocket Entertainment, si è avvalsa del contributo per l'audiovisivo della regione Lazio e sarà distribuita in Italia da Minerva Pictures Group. Nel cast tra gli altri gli attori Jack Kane (Nolan), Zak Sutcliffe (Reggie), e David Keyes (Pedro Minghella).



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Shortcut racconta la storia di Nolan, Bess, Reggie, Queenie e Karl (tutti di 16 anni), un gruppo di amici che, rientrando da scuola a bordo di un autobus vintage guidato dal «vecchio» Jo, s'imbattono in un ostacolo lungo la strada che costringe l'autista a prendere una «scorciatoia». Tuttavia, una volta al suo interno, qualcosa di inaspettato li attende. Tutto sembra essere il frutto di una trappola escogitata da Pedro Minghella, un pazzo scatenato evaso di prigione e pronto a qualsiasi cosa pur di far perdere le sue tracce, ma nessuno di loro immagina che nell'ombra si nasconda un essere misterioso di cui nessuno conosce l'esistenza e che metterà a serio rischio le loro vite. Per i ragazzi è il momento di unire le proprie forze, non farsi prendere dalla paura e usare tutto il loro ingegno per sopravvivere alla lunga notte che li aspetta. Il film è un adventure-fantasy che racconta la delicata fase di passaggio dall'adolescenza all'età adulta, quella parentesi della vita in cui l'immaginazione e le paure più ancestrali stanno per lasciare spazio ad un mondo concreto fatto di responsabilità, relazioni e valori indissolubili. Shortcut sarà disponibile in streaming, a partire dal 19 agosto, su The Film Club, la piattaforma di Minerva Pictures e sulle principali piattaforme Vod.