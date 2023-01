Giffoni Film Festival, si aprono le candidature per i giurati dell'edizione 2023

Il momento più atteso è arrivato: da oggi e fino al 26 marzo sarà possibile candidarsi per diventare juror e partecipare alla 53esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 29 luglio. I giffoner di #Giffoni2023 saranno ben 7mila e arriveranno da oltre 50 nazioni, suddivisi nelle sezioni: Elements+3, Elements+6, Elements+10, Generator+13, Generator+16, Generator+18 e Workshop +18. Un'occasione unica per sentirsi parte di una grande community che cresce, anno dopo anno, e fortifica la sua identità nei valori che hanno reso Giffoni una realtà conosciuta e apprezzata a livello internazionale. Un hub culturale dove approfondire tematiche di grande attualità, grazie a film selezionati con cura da ogni angolo del mondo e dedicati a tutte le età. Senza dimenticare il confronto con attori, registi, creator, sceneggiatori e più in generale personaggi del mondo dello spettacolo. E ancora, grazie alla collaborazione con le major e le distribuzioni italiane e internazionali, sarà possibile scoprire in anteprima le storie più attese della stagione, nuovi trailer, contenuti inediti e incontrare i cast dei film che tutti aspettano.

Spente le luci in sala, la sera si accende con la musica d'autore sul palco del Giffoni Music Concept: una grande festa a cielo aperto che vedrà tutti i juror cantare le hit del momento in compagnia dei loro artisti preferiti. E ancora una novità importante per i giffoner dai 18 ai 30 anni: Workshop +18 proporrà ai ragazzi una serie di appuntamenti, lezioni, Q&A e conversazioni sul cinema, incontri con artisti e professionisti dell’audiovisivo per approfondire regia, scrittura, recitazione e numerosi altri aspetti creativi e tecnici del linguaggio cinematografico e non solo. Maggiori informazioni si possono trovare sull'apposito sito.

Sempre da oggi (18 gennaio) e fino al 26 marzo sono aperte anche le candidature per la sezione Impact! che, quest'anno, accoglierà ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni, pronti a raccontarsi e a trasformare le proprie idee in intuizioni straordinarie. I partecipanti saranno i veri protagonisti di nove giorni straordinari, durante i quali potranno confrontarsi apertamente e alla pari con personaggi del mondo della politica, delle istituzioni, della cultura, del sociale, della scienza e con Ceo di aziende di rilievo nazionale e internazionale. Per candidarsi a Giffoni Impact! è possibile consultare questo link.