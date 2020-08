Giffoni Film Festival 2020: iPins realizza la spilla dei 50 anni della manifestazione

Rappresentano un’idea, sono collezionabili e indossarne una significa scegliere da che parte stare. Le spillette iPins caratterizzeranno le giornate di Giffoni Film Festival 2020 che quest'anno festeggia 50 anni. Tutti i Giffoner avranno una spilla in latta, tonda, da appuntare alle proprie t-shirt, mentre ai Juros (giurati) sarà consegnata quella con la forma del logo dei 50 anni (realizzata in fusione e colorata in smalti).



iPins.it nasce nel 2006, da un’idea made in Lettere (Napoli), “internet Pin store”: subito dopo con marchio iPins®."E' una grandissima opportunità ed un vero piacere essere a Giffoni come sponsor tecnico. - dice Adriano Giordano, amministratore iPins - Con questa storica manifestazione cinematografica condividiamo le stesse idee basate su innovazione, cinema e giovani".



iPins è un’azienda specializzata nella produzione di spillette, realizzabili in forme, dimensioni e materiali diversi a seconda del progetto. L’intento è quello di far affermare il concetto di “spilletta”, spesso erroneamente individuato come un accessorio di poco conto.



Per iPins le spillette sono un “must have”. Graziose e cariche di forte impatto visivo, sono il perfetto mezzo di promozione.



Quest'anno Giffoni rimodula, nel rispetto delle nuove normative anti Covid, la propria formula dividendo la manifestazione in 4 momenti, da agosto a dicembre. Nella prima parte, dal 18 al 22 e nella seconda dal 24 al 29 agosto, iPins sarà presente a Giffoni con un proprio stand dove sarà possibile immergersi nell’esperienza iPins Giffoni50 e collezionare la spilla di Giffoni 50, realizzata in fusione, colorata in smalti, (dimensioni 35 mm, costo 5 euro), oltre ad altri prodotti iPins Giffoni50 come elastici per capelli, specchietti, magneti e altro.

La novità assoluta di iPins per coinvolgere tutti i Giffoner è "faccia da iPins", il contest che iPins lancerà a Giffoni quest’anno.



Scatta una foto e tagga @ipins.it, crea un post dal tuo account di Instagram e aggiungi l’hashtag #ipinsamoilmondo. Il tema è “il mio mondo a Giffoni”. I 5 scatti più rappresentativi verranno selezionati e pubblicati sull’account instagram @ipins.it. Vincerà la foto con più like e commenti. Il vincitore avrà l’opportunità di realizzare spille della propria faccia, trasformata in bozzetto cartoon da un artista. Una vera e propria spilla in fusione e colorata a smalti da iPins®. Per informazioni ulteriori occorre visionare il regolamento consultando gli account iPins di Facebook, Instagram e TikTok oltre alle pagine ufficiali di Giffoni Film Festival.



Durante le proiezioni degli eventi a Giffoni50, inoltre, verrà proiettato il primo corto-iPins promozionale, realizzato in occasione della partecipazione al Festival, evento che segna il rilancio del marchio sul territorio nazionale e non solo.



25 secondi leggeri: come “Star” indiscusse le Pin-protagoniste, iPins (spillette), con la partecipazione straordinaria de “il giovane iPinsoso”.



Il cast-spillette: a forma di mongolfiera, di pesce, di mondo.

A forma di Giffoni50 e della sagoma de “il giovane iPinsoso”.

Tutto il cast-spillette sarà disponibile, sotto forma di set da collezione, in spillette vere e messo in vendita all’indirizzo iPins.it/Giffoni. Il corto è stato realizzato grazie al team di cybear.it. Dal 18 al 29 Agosto 2020 verranno trasmessi due simpaticissimi spot radio a tema cinema e Giffoni50, Grazie a Radio Punto Zero rpz.it - la Radio che accende il presente.

