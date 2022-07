Giffoni Film Festival 2022: le star più attese da Gary Oldman a Richard Madden

Tutto il nuovo cinema italiano presente al Giffoni Film Festival. Il ricco programma della prossima edizione lascia spazio a numerose giovani promesse. In linea con il tema di questa edizione, dedicata al rendere visibile ciò che oggi resta nell’ombra, far emergere e valorizzare migliaia di bambini e adolescenti che sono impercettibili agli occhi della società. Raccontate, nella cornice del Parco archeologico di Pompei, le giovani eccellenze che saranno presenti a Giffoni Valle Piana dal 21 al 30 luglio.

Da Eduardo Scarpetta (David di Donatello e Nastro D'Argento), all'attrice Swamy Rotolo (David 2022 come Miglior Attrice), dal protagonista di “E' stata la mano di Dio” Filippo Scotti al regista di "Bangla" Phaim Bhuiyan (premiato con il Nastro e con ik Globo D'oro). E ancora, la giovanissima Aurora Giovinazzo (Immaturi, Freaks Out, candidata ai David e ai Nastri), Beatrice Grannò (in "Doc", anche musicista) e Tecla Insolia (protagonista della prossima serie "5 minuti prima" di Raifiction e Panafilm).

Non mancano nel palinsesto anche i nomi più affermati del cinema italiano, tra cui Micaela Ramazzotti, il premio Oscar Gary Oldman, l'attore scozzese Richard Madden, Laura Morante, Maria Chiara Giannetta, Anna Ferzetti, Gabriele Mainetti, Oliviero Toscani, Aldo Berlinguer, Andrea Occhipinti, Alberto Malanchino e Caterina Caselli. Numerose anche le anteprime cinematografiche, di prodotti Rai, Netflix e Sky.