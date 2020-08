Sono stati presentati al Giffoni Film Festival i risultati del bando 2020 del network Ang inRadio, durante la masterclass tenuta da Domenico De Maio, direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.



Finanziati 100 presidi digitali che trasmetteranno da 40 province presenti in 18 regioni. Tra le più rappresentate la Campania con 30 antenne, poi Puglia (13), Lombardia (9), Sicilia (8), Emilia Romagna e Calabria (7). Tale progetto - che ha l’obiettivo di promuovere l’utilizzo di strumenti digitali, valorizzare modelli positivi, amplificare le iniziative dell'Agenzia legate alle politiche giovanili, informare e ascoltare i giovani – coinvolgerà 1743 ragazzi (904 Maschi – 839 Femmine) che si dividono in 1030 di età compresa tra i 18/25, mentre 713 nella fascia 25/30.



"Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, abbiamo deciso di rifinanziare il progetto radio. I giovani hanno risposto bene allo stimolo di fare rete e promuovere iniziative di solidarietà e di scambio culturale. Adesso con 100 'presidi' dell’Agenzia sul territorio saremo in grado di avere impatto su 1 milione di giovani e potenzialmente 2 milioni di utenti”, dichiara il dg De Maio. © RIPRODUZIONE RISERVATA