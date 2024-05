Gli strumenti finanziari non saranno più un tabù per la Gen Z: Finance4Future, è il format digitale finanziario e di content creations che sancisce la partnership tra UniCredit, Giffoni Experience e Giffoni Innovation Hub con l’obiettivo di coinvolgere i più giovani sul terreno della consapevolezza finanziaria.

Un confronto sul campo per scoprire insieme il livello di conoscenza tra gli under 35 di tematiche quali il supporto alle Partite Iva, l’accesso al mutuo sulla prima casa, i primi investimenti e il primo conto corrente.

Un viaggio alla scoperta di un mondo che offre grandi opportunità, cui i ragazzi possano approcciarsi con sicurezza e fiducia e che si concluderà durante la 54esima edizione del Giffoni Film Festival dal 19 al 28 luglio di cui UniCredit sarà main partner.

«Siamo entusiasti della partnership con il gruppo UniCredit» dichiara Claudio Gubitosi, fondatore di Giffoni «perché è in linea con il ruolo che da sempre Giffoni ha rivestito e riveste per le nuove generazioni. Siamo, infatti, da sempre al fianco dei giovani, offrendo loro sostegno e dando loro fiducia nel renderli sempre e comunque protagonisti. E’ giusto che lo siano della propria vita, anche per gli aspetti di natura economica e finanziaria. Ecco perché il format ideato insieme ad UniCredit ha un grande valore e un indiscutibile rilievo sociale perché vuole avvicinare i giovani a un mondo che spesso viene vissuto come complesso e complicato. Insieme ad UniCredit sfateremo questo falso mito, spiegando come la conoscenza rappresenti lo strumento più utile per approcciare a questioni che avranno una funzione importantissima nella loro vita, determinandone condizioni di autonomia e di indipendenza, rendendo accessibile la realizzazione di aspettative, aspirazioni, prospettive, sogni».

«Siamo felici di questa partnership con Giffoni» aggiunge Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit «che da oltre mezzo secolo si dedica ai giovani e allo sviluppo delle loro potenzialità. Ne condividiamo gli obiettivi sfidanti e il forte impegno ad aumentare costantemente l’impatto sociale e il sostegno alle comunità, a partire dai ragazzi. Come UniCredit vogliamo creare valore tangibile per tutti i nostri stakeholder fornendo soluzioni concrete a bisogni reali, sprigionandone il potenziale e fornendo alle comunità in cui operiamo le leve per il progresso. L’indagine sui comportamenti e sulla consapevolezza delle nuove generazioni dei temi legati all’educazione finanziaria ci aiuterà a scoprire quali fattori percepiscono come critici per il loro futuro e a rispondere in modo sempre più adeguato alle loro esigenze».

Si è già conclusa la call4creatives di Giffoni Innovation Hub, più di 1500 candidature pervenute, per scegliere 10 ambassador, ossia giovani talenti selezionati direttamente dalle Università italiane.

In collaborazione con la Banking Academy di ESG Italy UniCredit, gli ambassadors sono stati guidati nella costruzione di interviste su alcuni temi chiave della consapevolezza finanziaria e realizzeranno video sondaggi che permetteranno di sviluppare maggiore conoscenza sui temi proposti.

Il risultato dei video sondaggi rappresenterà uno strumento per riflettere sul livello di conoscenze e consapevolezza finanziaria dei giovani intervistati e per avvicinare la Gen Z a queste tematiche.