© RIPRODUZIONE RISERVATA

È terminata l'ottava edizione del, l'evento organizzato da Giffoni Opportunity insieme all'associazione Planet M. Partendo da Skopje, la manifestazione ha collegato juror, cultura e idee puntando anche sull'online. Il progetto ha coinvolto una giuria di duecento ragazzi suddivisi in: juniors (dai 10 ai 14 anni), cadets (dai 14 ai 16 anni) e seniors (dai 16 ai 19 anni), affiancati dagli hub macedoni ed esteri. Sessanta i giurati che hanno rappresentato le diverse delegazioni internazionali, di cui 15 italiani in diretta dalle Sale Blu e Verde della Giffoni Multimedia Valley.«Ero certo che anche questa edizione sarebbe stata entusiasmante e coinvolgente - ha detto l'ideatore e direttore di Giffoni Opportunity,- La sfida, iniziata otto anni fa, è oggi una realtà consolidata che poggia sull'energia dei ragazzi e sulla loro voglia di futuro. Grande è stata l'attenzione e l'affetto che nel tempo ci sono stati dimostrati: penso all'ottimo lavoro svolto da Darko Basheski, direttore di Giffoni Macedonia e Dea Krstevska, program director. In particolar modo desidero ringraziare l'ambasciatore italiano a Skopje, Carlo Romeo, un uomo dalla sensibilità e la visione straordinaria che ha sempre seguito con interesse e partecipazione le attività di Giffoni in Macedonia del Nord. Sostenere questo appuntamento - ha concluso Gubitosi - era necessario e potevamo farlo solo esportando il modello di #Giffoni50: una formula che non solo funziona, ma ha dimostrato di poter superare qualsiasi barriera e offrire ai ragazzi occasioni di dialogo e confronto, in attesa di rivederli in sala».Tre i film vincitori:di Stefano Cipani (Italia, juniors);di Laura Jou (Spagna, cadets) edi Atiq Rahimi (Francia, seniors). Per la categoria cortometraggi hanno invece trionfato:di Isabella Salvetti (Italia, juniors) edi Maurizio Ravallese (Italia, cadets e seniors). Nell'ambito della sezione animati, ha invece vinto Nestling di Marat Valerievich Narimano (Russia), mentre per i corti realizzati dagli studenti (votati da Cadets e Seniors) la scelta è caduta sudi Roze Simonovska.