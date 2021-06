Riapre Giffoni Multicinema, in sala con «Crudelia» e «Il cattivo poeta»

Tutta l’emozione e la magia della sala per un ritorno a una visione collettiva, Giffoni Multicinema è pronto a raccontare nuove storie. Le luci si spengono, le voci si fanno sottili, mentre il proiettore dà vita a uno spettacolo capace di incantare a qualunque età: da mercoledì 2 giugno, la Sala Blu e la Sala Verde della Multimedia Valley riaprono in totale sicurezza. Un nuovo inizio per consentire al pubblico di vivere le suggestioni di un mondo che non ha mai smesso di stupire, tra risate, lacrime e meraviglia condivisi tanto con i protagonisti del grande schermo, quanto con i vicini di poltrona. Il tutto impreziosito anche dal fascino del 4K e dal Dolby Atmos, un vero gioiello di innovazione.

«Abbiamo atteso per mesi questo momento, il cinema ci è mancato - commenta l’ideatore e direttore di Giffoni, Claudio Gubitosi - la visione dei film, vissuta con lo sconosciuto accanto, è insostituibile. In sala, al buio, si crea un sentire comune che in nessun altro luogo prende forma. Finalmente ripartiamo con le storie più attese della stagione, le Sale di Giffoni Multicinema, tra le più avanzate del territorio, sono pronte ad accogliere il pubblico rendendo ancora più avvolgente la visione, grazie anche allo splendore del 4k e l’impatto del Dolby Amos. Ho sempre sostenuto l'importanza per il nostro territorio di un'offerta cinematografica continua, articolata, accessibile a tutti con prezzi e servizi a misura di famiglia, oggi ne sono ancora più convinto e sarà impossibile perdersi lo spettacolo».

In sala sarà garantito il distanziamento tra le poltrone e il rispetto di tutti i protocolli sanitari. I film termineranno in tempo utile per consentire agli spettatori di tornare a casa nel rispetto del coprifuoco. Per la sicurezza di tutti, è obbligatoria la prenotazione al link: https://www.giffonifilmfestival.it/programmazione-cinema.html o chiamando lo 089 8023262.

La programmazione da mercoledì 2 a domenica 6 giugno: si inizia in Sala Blu con Crudelia (proiezioni alle 18:30 e 20:30), diretto da Craig Gillespie e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. Mentre in Sala Verde tocca a Il cattivo poeta (proiezioni alle 18:30 e alle 21), diretto da Gianluca Iodice e distribuito da 01 Distribution.