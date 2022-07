Giffoni presenta “Quel che resta”, momento di confronto sulla sostenibilità

Sarà presentato per la prima volta a Giffoni film festival il corto “Quel che resta”, voluto da Conai, il consorzio nazionale imballaggi, per raccontare come la sostenibilità parta anche dalle nostre azioni quotidiane. Il cortometraggio verrà proiettato per la prima volta in occasione di “Giffoni next generation”: la première è in programma domani, martedì 26 luglio alle 10:50, nella sala Blu della “multimedia valley”. Sarà il presidente Conai, Luca Ruini: un momento di confronto con i ragazzi del “dream team” di Giffoni innovation hub e con gli altri giovani Giffoners che precederà la prima del corto. «Siamo contentissimi di tornare a Giffoni. -commenta il presidente Ruini- È sempre più importante dialogare con le nuove generazioni sui temi della sostenibilità ambientale, e farlo attraverso i nuovi linguaggi che i giovani utilizzano e che considerano familiari: credo che oggi Giffoni sia uno dei luoghi migliori per un confronto di questo tipo».

Intanto oggi, la sala Galileo è stata la location della convention nazionale del consorzio nazionale imballaggi. Un momento ad hoc per gli esperti e gli addetti ai lavori,per fare il punto sul settore e riflettere su come entrare in contatto con la Generazione Z e con quella Alpha. È stata anche l'occasione per ricordare il successo italiano nel campo dell'economia circolare. «In Italia, lo scorso anno, più del 73% dei rifiuti di imballaggio è stato avviato a riciclo -ha ricordato il presidente Ruini- Siamo il primo fra i grandi paesi europei per riciclo pro-capite, e siamo fra le nazioni in cui il riciclo dà risultati migliori a costi inferiori. La Campania soprattutto è una terra che ha saputo affrontare e risolvere le emergenze legate alla gestione dei rifiuti diventando un esempio per tutto il sud Italia. - ha continuato - È bello ritrovarci proprio in questa regione per celebrare il cinema e il suo potere di far discutere e riflettere su tematiche sempre più urgenti» ha concluso.