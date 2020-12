Giffoni Winter Edition, il programma natalizio di eventi on line

Entrerà nel clou da sabato 26 dicembre #Giffoni50 - Winter Edition, la prima edizione natalizia da vivere online. Un progetto nuovo, dedicato principalmente ai bambini - gli Elements +3, +6 e +10 - e alle loro famiglie, ma anche a ragazzi e young adult, con l’obiettivo di restare al fianco della community anche in questi giorni di festa. Dopo il successo dei primi special event e webinar lanciati nelle scorse settimane, il festival prosegue con un programma da non perdere: fino al prossimo 30 dicembre saranno oltre 1600 i juror collegati da tutta Italia, 50 opere in concorso presentate da registi internazionali, 3 live musicali, 10 masterclass, 5 eventi speciali, 16 street artist on web tra magia e divertimento, mentre oltre 30 ospiti incontreranno ragazzi e famiglie.

Si parte il 26 dicembre con IGINIO STRAFFI, fondatore e presidente di Rainbow. Sarà proprio lui a presentare, in anteprima mondiale, il teaser di PINOCCHIO AND FRIENDS, la serie ispirata alla famosissima fiaba attesa per fine 2021. Il giorno successivo si resta in casa Rainbow con uno special event dedicato a 44 GATTI, prodotta in collaborazione con Rai Ragazzi e Antoniano di Bologna. In esclusiva per i juror sono in programma tre nuovissimi episodi della serie animata. Nella stessa giornata, direttamente dalle corsie di Doc - Nelle tue mani, la fiction Rai campione di ascolti, l’attore PIERPAOLO SPOLLON si racconterà al pubblico a casa. Sempre il 27, si continua con due corti dedicati agli Elements +6 e +10: Mad Entertainment, la factory creativa fondata a Napoli da Luciano Stella e Maria Carolina Terzi, propone LÀ DOV’È LA NOTTE e LA MUCCA NEL CIELO. Il 28 dicembre sarà la volta di ANNA FOGLIETTA: affascinante e talentuosa ha saputo catturare l’attenzione del pubblico al cinema quanto in tv. Sempre lunedì toccherà anche a ROCCO FASANO, tra i protagonisti del cast di SKAM Italia. Elegante e raffinata, sorriso inconfondibile illuminato da uno sguardo intenso, espressione di bellezza e semplicità: ANNA VALLE tornerà a Giffoni in questa Winter Edition il 29 dicembre. FICARRA E PICONE saranno invece i grandi ospiti digital del 30 dicembre: insieme ai giurati ripercorreranno la loro carriera che li ha consacrati il duo siciliano più amato da ragazzi e famiglie.

Anche quest’anno ViacomCBS Networks Italia è presente al festival con i suoi due brand a target kids & family, Nickelodeon (canale Sky 605) e Super! (canale 47 del dtt e tivusat e 625 di Sky). In particolare, Nickelodeon e l’area infanzia di RCS MediaGroup racconteranno SPONGEBOB E IL MANIFESTO DELLA GENERAZIONE BLU*, un progetto nato per aiutare le nuove generazioni ad avere una sensibilità maggiore nei confronti del pianeta. Super!, invece, porterà sul palco virtuale di Giffoni Noa Planas, Swami Caputo, Valentina Bivona, Giorgio Solfrizzi e Federico Mancosu, protagonisti di Talent Reverse, il nuovo format co-prodotto da Mondo TV e House of Talent in onda su Super! tutti i venerdì alle 18.40. In ogni puntata un influencer si scambia il ruolo con genitori, fratelli, sorelle o amici con non poche difficoltà ed imprevisti.

Non mancherà la musica: STASH (28 dicembre), la vincitrice di X Factor 2020 CASADILEGO (29 dicembre) e MAX PEZZALI (30 dicembre) si esibiranno unplugged: ognuno di loro regalerà al pubblico sei brani raccontando il proprio percorso personale e professionale. Mentre ad arricchire il calendario di show e spettacoli online ci saranno le favole di Rodari, e non solo, interpretate da ospiti d’eccezione. Ad accompagnare questo viaggio tra parole e fantasia saranno NUNZIA SCHIANO (27 dicembre), MAX GIUSTI (28 dicembre) e CLIO ZAMMATTEO, co-founder di ClioMakeUp (29 dicembre).

Seguire la Winter Edition è facile: basta collegarsi al sito ufficiale, www.giffonifilmfestival.it o scaricare l’App Giffoni Film Festival - disponibile gratuitamente sugli store Google Play e App Store di Apple - per consultare il programma, informarsi sulle attività e restare aggiornati impostando le notifiche personalizzate. Mentre per le live le piattaforme sono www.giffonilive.it o www.vivogiffoni.it.

Ultimo aggiornamento: 22:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA