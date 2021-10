Claudio Gubitosi compie 70 anni: «Ho realizzato il mio sogno più grande»

«Il bambino non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere», diceva Rabelais. In 51 anni, con il suo «Giffoni film festival», Claudio Gubitosi ne ha appiccati milioni: un piromane di cuori e intelligenze. Oggi tira le somme. L'occasione gli è offerta dai 70 anni. Li compirà mercoledì, 20 ottobre. Bilanci? «Non guardo al passato, ma sempre oltre. Il tempo non sia un nemico, ma un alleato. Io lo osservo con affetto», chiosa con pacifico...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati