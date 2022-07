Mara Sattei al Giffoni Film Festival: «Avevo bisogno di prendere tempo per me»

Ha soli 27 anni e le idee chiare: Mara Sattei, lo pseudonimo di Sara Mattei, si racconta ai giffoners che l’hanno seguita nel suo percorso professionale. L’artista romana, cresciuta tra artisti, parla della sua famiglia: «Mi reputo molto fortunata perché mi hanno capita, hanno compreso la mia scelta di diventare una cantante. Senza di loro non ce l’avrei mai fatta; la famiglia per me è fondamentale».

Appena uscita dal talent Amici, Mara spiega: «Non mi sentivo abbastanza matura per lanciarmi nella carriera al cento per cento, così ho deciso che viaggiare e conoscere meglio me stessa come artista, sarebbe stata la soluzione migliore. E mi è servito tanto, sono cresciuta».

Non è stato immediato il suo ritorno sui palchi: «È passato ancora qualche anno prima di essere sicura», infatti, parla di evoluzione: «La mia evoluzione è nata dalla necessità di prendermi del tempo per me, per capire quello che volevo fare e che musica volevo creare. Ho cominciato a scrivere e sono maturata tanto. Ma non mi sento totalmente pronta, anzi, ho appena iniziato».