Giffoni experience, il festival apre le selezioni per i nuovi dreamers

Giffoni Innovation Hub lancia la call per creare la squadra di giovani talenti dell’innovazione. Durante la 52esima edizione del Giffoni film festival, dal 21 al 30 Luglio 2022, i ragazzi saranno divisi in team e realizzeranno progetti da lanciare sul mercato delle industrie emergenti.

Lontano da categorie precostituite, ai ‘dreamers’ anche quest’anno verrà assegnato il compito di proporre nuovi paradigmi per approcciarsi agli inevitabili cambiamenti in fatto di digitalizzazione, ambiente, economia e nuove professioni e generare un impatto positivo sull’intera collettività. Allo stesso tempo, quelle che GIH lancia al Dream Team sono vere e proprie sfide a colpi di idee per dimostrare che il cambiamento non è questione di fortuna, non capita, ma si costruisce giorno dopo giorno con determinazione e impegno.

I candidati selezionati avranno la possibilità di essere inseriti nel Dream Team pronti a scontrarsi con progetti legati all’innovazione tecnologica e alla cultura digital.