Mercoledì 17 Luglio 2019, 19:50

In occasione della 49ma edizione del Giffoni Film Festival, la Cittadella si prepara ad ospitare il “Rainbow Day”, una giornata all’insegna dei colori di Rainbow che travolgerà il giovane pubblico del festival martedì 23 luglio. Il Giffoni Film Festival omaggia così la content company fiore all’occhiello del Made in Italy, attiva da oltre vent’anni nel panorama internazionale e guidata dal talento del suo visionario fondatore Iginio Straffi, che con la sua creatività ha conquistato il cuore di milioni di bambini, bambine e ragazzi in tutto il mondo.L’Universo Rainbow farà sognare i Giffoners per l’intera giornata di martedì 23 luglio, con un ricco programma di eventi speciali che coinvolgerà grandi e piccini: agli Elements +3 sarà dedicato l’evento dei teneri protagonisti di 44 Gatti; le famose fatine dello Winx Club accompagneranno i giurati Elements +6, mentre gli Elements +10 saranno travolti dall’atmosfera unica e frizzante del nuovissimo live action Club 57.I giurati Elements +3 avranno l’opportunità di assistere alla proiezione esclusiva di un episodio speciale di 44 Gatti alle ore 19:00 in Sala Sordi, e a seguire potranno incontrare i gatti più rock della TV, che già durante la scorsa edizione hanno entusiasmato i bambini con la loro travolgente musica: Lampo, Milady, Pilou e Polpetta, protagonisti dell’esilarante cartone animato in onda tutti i giorni su Rai Yoyo, faranno divertire i più piccoli sulle note delle loro gattastiche canzoni, successi senza tempo tratti dal repertorio dello Zecchino d’Oro e amati da intere generazioni.I giurati Elements +6 saranno protagonisti in un appuntamento davvero magico: le fatine del celebre Winx Club voleranno infatti al Giffoni per una ricorrenza molto importante, il loro 15mo anniversario, che festeggeranno insieme ai Giffoners! Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna debuttarono il 28 gennaio 2004 su Rai Due, e con la loro magia e la loro amicizia, positività, generosità e impegno, accompagnano da allora milioni di bambine in tutto il mondo nella loro crescita… quindi quale occasione migliore questa del Festival per celebrare insieme questo anniversario? I giurati degli Elements +6 avranno l’opportunità di assistere alla proiezione di due episodi inediti dell’ottava stagione della saga delle fatine più glitterate della TV: gli appuntamenti saranno due, uno alle ore 10:00 e uno alle ore 14:30 (entrambi alla Sala Lumiere) e a seguire i Giffoners potranno incontrare le loro eroine.