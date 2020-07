Arriva al cinema il 27 agosto “Rosa pietra stella”, un film di Marcello Sannino, regista napoletano all'esordio in un lungometraggio di finzione, con una lunga carriera di documentari premiati in Italia e all'estero (Corde, Porta Capuana), distribuito da Pfa Films. Protagonista assoluta del film è Ivana Lotito, lanciata dal ruolo di Azzurra in Gomorra - La serie. Nel cast Ludovica Nasti, al debutto sul grande schermo dopo L'amica Geniale, e Fabrizio Rongione, attore belga lanciato dai Dardenne nel film Palma d'oro Rosetta.



Applaudito alla Premiere mondiale dell'International Film Festival di Rotterdam lo scorso gennaio, “Rosa pietra stella” sarà proiettato in anteprima nazionale il 21 agosto al 50esimo Giffoni Film Festival, unico lungometraggio italiano in concorso nella categoria Generator + 18



“Rosa pietra stella”, titolo che omaggia un verso del celebre brano di Sergio Bruni “Carmela” è la storia di una giovane donna, bella e indomita che si ritrova a fare affari con immigrati clandestini del centro antico di Napoli. È stata una madre poco presente dell'undicenne Maria, ma ora vuole rimediare. Conosce Tarek, un quarantenne algerino e lo travolge nella sua lotta per trovare un equilibrio.



Il film, girato tra Napoli e Portici, è prodotto da Antonella Di Nocera (Parallelo 41 Produzioni), Gaetano Di Vaio e Giovanna Crispino (Bronx Film) e Pier Francesco Aiello (PFA Films) con Rai Cinema, con il contributo di Mibact-DG Cinema e Audiovisivo, Regione Campania e Film Commission Regione Campania. Nel cast anche Imma Piro, Francesca Romana Bergamo, Valentina Curatoli, Niamh Mc Cann e Gigi Savoia. La sceneggiatura è di Sannino con Guido Lombardi, Giorgio Caruso, con loro autore del soggetto è lo scrittore Massimiliano Virgilio. Il direttore della fotografia è Alessandro Abate, il montaggio di Giogiò Franchini, i costumi sono di Rossella Aprea e le musiche di Riccardo Veno. © RIPRODUZIONE RISERVATA