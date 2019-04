Venerdì 19 Aprile 2019, 16:57 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2019 17:28

Il Giffoni Innovation Hub riceve il premio 'Innovation Award 2019' della Rome Business School. Il riconoscimento è stato conferito durante la prima edizione del Rome Innovation Summit, evento svoltosi mercoledì nell'auditorium di via Veneto a Roma e promosso da Rome Business School. A rappresentare la realtà giffonese c'era Luca Tesauro, founder & CEO di Giffoni Innovation Hub, che ha raccontato alla platea l'evoluzione del modello Giffoni, da film festival a piattaforma di opportunità per le nuove generazioni.«Un riconoscimento importante per il lavoro svolto in questi anni di lavoro al fianco di Giffoni Experience - ha dichiarato Luca Tesauro -. Un ringraziamento doveroso ai soci e a tutti i collaboratori che con il loro contributo e impegno hanno reso possibile questo prestigioso traguardo. La prima edizione del Rome Innovation Summit ha superato le mie aspettative, con un parterre di speaker internazionali e un'organizzazione impeccabile. Spero di poter continuare a collaborare con la Rome Business School su altri progetti, già dalla prossima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 27 luglio».Soddisfazione condivisa dal direttore del Giffoni Experience, Claudio Gubitosi. «Sono orgoglioso di questo ulteriore traguardo - ha detto Gubitosi -. A Luca e a tutto il team di Giffoni Innovazione vanno i complimenti e le congratulazioni mie e di Giffoni Experience. Si tratta di un premio prestigioso, che valorizza l'impegno, la passione e l'energia profusi quotidianamente dai noi tutti per far sì che Giffoni sia per i ragazzi, per i giovani, un interlocutore privilegiato, sempre pronto a prevedere trend e seguire il futuro. Questo premio rafforza l'idea che 'innovarè sia il mantra di Giffoni, case study in 300 università del mondo, realtà che accoglie giurati provenienti da 52 nazioni e che è in grado di parlare al cuore delle giovani generazioni da ben cinquant'anni, con più di 560 attività ogni anno».