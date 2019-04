Lunedì 8 Aprile 2019, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua a riscuotere successo la 24esima edizione dei Movie Days, le giornate di cinema per la scuola ideate e organizzate da Giffoni Experience. In soli due mesi, tra la Cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana e Multimedia Valley, alla rassegna hanno già aderito migliaia di allievi, accompagnati da docenti e dirigenti scolastici, provenienti da Campania, Calabria, Puglia e Lazio. L'appuntamento si rinnova domani con l'evento organizzato in collaborazione con Amnesty International.L'iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sulle problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo. Al pubblico sarà proposto il film «Manuel» del regista Dario Albertini che, in sala, risponderà a domande e curiosità dei ragazzi. Durante la giornata gli studenti avranno anche modo di conoscere il progetto «Silance Hate», promosso da Amnesty e co-finanziato dal Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell'Unione Europea. Si prosegue mercoledì con il direttore di Giffoni Experience, Claudio Gubitosi che racconterà i segreti di un evento culturale di successo. Spazio alla riflessione sul bullismo e le diversità, giovedì nella sala Blu della Multimedia Valley, con lo psicologo e psicoterapeuta Alfredo Toriello.Durante i Movie Days, inoltre, verrà premiata la classe che ha interagito di più e si è distinta nei dibattiti con un buono spesa del valore di 100 euro utilizzabile sul sito Libraccio.it, partner dell'evento. In più fino a maggio, nel corso di ogni giornata, verranno selezionati due studenti per far parte della giuria della 49esima edizione del Giffoni Film Festival.