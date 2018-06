Venerdì 8 Giugno 2018, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 13:07

Partirà dalla 48esima edizione del Giffoni Film Festival l’avventura cinematografica di «Teen Titans GO! Il Film», la squadra di adolescenti supereroi protagonisti della serie animata firmata Dc Comics e Warner Bros.Il lungometraggio, che sarà distribuito nelle sale italiane il prossimo 6 settembre, sarà presentato in anteprima ai giurati del Giffoni Experience giovedì 26 luglio.Diretto da Peter Rida Michail e Aaron Horvath, il film riprende in chiave parodistica le quattro stagioni dell'omonima serie andata in onda su Cartoon Network e Boing.Nella prima versione cinematografica della serie animata, tra i doppiatori originali troviamo le voci di Greg Cipes ( “Teenage Mutant Ninja Turtles” per la tv) come Beast Boy, Scott Menville (“Spider-Man” per la tv) per Robin, Khary Payton (“The Walking Dead”) comeCyborg, Tara Strong (la serie “My Little Pony”) per Raven e Hynden Walch (“Adventure Time” per la tv) come Starfire, riprendendo gli stessi ruoli delle serie. AncheWill Arnett (“Lego Batman - Il film”) e Kristen Bell offrono le proprie voci mentre il premio Oscar Nicolas Cage darà voce a Superman, la cantautrice Halsey a Wonder Woman e il rapper Lil Yachty a Lanterna Verde.Robin, il leader del gruppo, è intenzionato a trasformare i suoi amici in protagonisti di un film tutto loro. Con l'obiettivo di farsi notare dal miglior regista di Hollywood, si dirigono verso Tinsel Town, dove, però, trovano una sopresa tutt'altro che piacevole: vengono ingannati da un Super-Cattivo e la loro amicizia e il loro spirito di combattimento viene meno. Quando, tuttavia, il loro stesso destino viene messo in gioco, tutto cambia.