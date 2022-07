«Un posto al sole» festeggia 6.000 puntate a Giffoni: «Ecco il segreto del nostro successo»

È il volto storico di un vero e proprio fenomeno di costume: Patrizio Rispo porta la sua preziosa testimonianza ai giffoners e decide di festeggiare proprio al Festival l’importante traguardo delle 6.000 puntate di Un Posto al Sole. «Il segreto di tanto successo? La naturalezza e la normalità», chiarisce. E continua: «In questi anni abbiamo affrontato tante tematiche, anche difficili, come la violenza sulle donne, la donazione degli organi, i diritti degli omosessuali e abbiamo dato spazio a storie che la gente sente vicine, nelle quali si immedesima». E non solo: «Ci piace conoscere il nostro pubblico, avere contatti e parlarci. Durante la pandemia io e i miei colleghi siamo stati varie volte in diretta sui social e abbiamo scoperto che la gente ci segue da tutto il mondo. Moltissimi apprezzano la nostra soap opera perché attraverso la tv imparano anche l’italiano».

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Un posto al Sole, Patrizio Rispo al Giffoni Film Festival IL FESTIVAL Salvatore Esposito al Giffoni Film Festival: «Vi racconto il... IL FESTIVAL Richard Madden al Giffoni Film Festival: «Non prendiamoci... IL FESTIVAL «Esco fuori, cresci dentro», Giffoni Film Festival...

Un Posto al Sole e, in particolare Patrizio Rispo, si impegnano anche come portavoce ad eventi di pubblica utilità: «Con l’Avis abbiamo creato un rapporto grazie al quale diamo una mano a raccogliere donazioni che provengono dalle persone che ci apprezzano e che ci seguono».

Un Posto al Sole è un lavoro in divenire: «Negli anni abbiamo ambientato le puntate nel ‘700, nella Preistoria, siamo diventati dei cartoni animati… Insomma, questa soap opera si diverte a giocare con se stessa e non si prende troppo sul serio». Fenomeni di costume come questo, hanno un ruolo fondamentale: «Abbiamo grandi responsabilità e dobbiamo essere da esempio. Bisogna raccontare la realtà dando una lettura sempre solare e ottimista».

La grande famiglia di Un Posto al Sole dà appuntamento il 29 luglio su Rai 3 per la 6000ima puntata con un episodio ricco di novità e con una narratrice d’eccezione.