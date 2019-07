Ziqqurat, il regista Fulvio Risuleo guest star al festival di Giffoni

Lunedì 15 Luglio 2019, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ospite al #Giffoni2019 il regista Fulvio Risuleo, che il 21 luglio racconterà ai masterclassers Cult come è nato Il caso Ziqqurat, la prima web serie interattiva italiana ideata e diretta da lui. Il progetto nel cast vede anche Danilo Bertazzi (l'amato Tonio Cartonio de La Melevisione) e Federica Sabatini (Suburra - La Serie). Un appuntamento di formazione per approfondire le molteplici possibilità che possono nascere dall'incontro tra tecnologia, crossmedialità e narrazione. La produzione Artchivio darà ai masterclassers Cult, inoltre, la possibilità di proporre idee e progetti originali da approfondire e sviluppare attraverso un percorso editoriale creato su misura. Lanciata lo scorso marzo sul sito ziqqurat.artchivio.net e concepita come un vero e proprio esperimento narrativo, racconta di un programma per bambini. Durante una diretta il marionettista del pupazzo principale, Ziguro, muore. Arrivato sul posto, l'investigatore capisce subito che si tratta di un omicidio e decide di interrogare tutti i presenti. Il pubblico, nei panni dell'investigatore, può interrogare gli indiziati e cercare di di scoprire chi e l'assassino. Risuleo, giovanissimo e promettente regista, vincitore di due premi a Cannes con i corti Lievito madre e Varicella, sarà dal 19 settembre sul grande schermo con il suo secondo film, Il colpo del cane, grazie a Vision Distribution.