'A67, la band di Scampia pubblica il nuovo videoclip del brano «Zero Alibi»

A un anno di distanza dall’uscita del quarto album Naples Calling (Full heads, 2020) gli ‘A67 pubblicano il quarto video-singolo dal titolo “Zero alibi”.

Accompagnato dal bellissimo video animato di Francesca Tradii la canzone è dedicata a "un amore finito" che non trova pace nonostante gli anni passati. Un amore che continua a (r)esistere, perché fin quando ci sarà un ricordo a legare due persone, non saranno mai veramente lontane.





Un anno fa, giusto un attimo prima della pandemia che ha colpito il mondo, usciva il nuovo album della band di Scampia. Un disco rivoluzionario nel suono e nel linguaggio: dodici tracce “Politicamente ballabili e melodicamente scorrette”, tra cui otto in lingua italiana e quattro in napoletano.

Tra gli ospiti: Caparezza, Frankie Hi Nrg, Franco Ricciardi e Dario Sansone (Foja).

