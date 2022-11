Aaron Carter morto, il rapper americano trovato senza vita nella sua vasca da bagno: aveva 34 anni

Aaron Carter è morto sabato all'età di 34 anni. Il rapper americano, fratello di Nick Carter dei Backstreet Boys, è stato trovato senza vita nella sua vasca da bagno nella sua residenza a Lancaster, in California. Un portavoce della polizia ha detto che gli agenti hanno risposto alla casa di Carter alle 10.58 e hanno trovato un cadavere, ma inizialmente non sono stati in grado di identificare la persona. La notizia è stata data dal sito TMZ.

L'artista nato il 7 dicembre 1987 a Tampa, in Florida, ha iniziato a esibirsi all'età di sette anni, pubblicando il suo album di debutto all'età di nove anni nel 1997. Il cantante americano era diventato famoso all'inizio del millennio con il suo album di successo Aaron's Party (Come Get It). Negli anni l'artista ha avuto diversi problemi legali e per abuso di sostanze, andando diverse volte in riabilitazione. Lascia un figlio, Prince.