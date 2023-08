In occasione dell’uscita al cinema di «Abba: the movie - Fan event», la Universal Music Italia rende disponibile sul proprio negozio on line una selezione di vinili, cd e musicassette della band svedese più famosa del mondo. Tutta la discografia e molte edizioni per collezionisti. «Abba: the movie - Fan event» arriverà nelle sale solo solo il 18, 19 e 20 settembre come evento: unisce il film cult del 1977 del candidato all'Oscar Lasse Hallström in versione restaurata, lo speciale dello spettacolo londinese «Abba voyage» che ha già raccolto 1 milione di spettatori e molti altri contenuti esclusivi. Un «singalong» pensato per i cinema, un party definitivo per per cantare e ballare assieme alla band esattamente come 46 anni fa e per partecipare assieme a Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Anni-Frid "Frida" Lyngstad al concerto.