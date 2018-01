Addio a Dolores O'Riordan, voce dei Cranberries: aveva 46 anni

Se n'è andata «improvvisamente», a soli 46 anni. Dolores O' Riordan, voce e anima del gruppo irlandese "The Cranberries", è morta a Londra, dove si trovava per una breve sessione di registrazione. Secondo quanto riferisce l'Irish Times, l'addetto stampa della O'Riordan ha detto che i familiari sono

devastati dalla notizia

e chiedono «privacy in questo momento tanto difficile».

Lunedì 15 Gennaio 2018, 18:15 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2018 00:07

I Cranberries, uno dei gruppi irlandesi pop-rock più famosi insieme agli U2, dovevano esibirsi in Italia la scorsa estate, nell'ambito del loro tour europeo. Erano previsti show il 12 giugno a Milano, il 24 a Firenze, il 26 a Roma e il 27 a Cattolica. Il tour fu però sospeso proprio a causa delle precarie condizioni di salute di Dolores che, a quanto riferì lo staff della band, lamentava dei forti dolori alla schiena.La formazione primigenia del gruppo, nato nel 1989 con il nome di "The Cranberry Saw Us", non comprendeva la O'Riordan, che entrò nella band solo l'anno successivo, sostituendo il cantante Niall Quinn. Dolores ne divenne ben presto il leader, grazie a un timbro vocale particolarissimo e a tratti mistico, che si trasformò nel vero "marchio di fabbrica" dei Cranberries. Il successo planetario arrivò nel 1994 con l'uscita dell'album "No Need to Argue", che comprendeva anche il singolo "Zombie". Il brano, semplice ma di una potenza straordinaria, è un inno contro la violenza e l'assurdità della guerra, ed è ancora oggi una delle canzoni più suonate e conosciute del panorama rock anni '90.L'ultimo post pubblicato sulla pagina Facebook dei Cranberries è datato 20 dicembre: «Ciao a tutti, sono Dolores - scriveva la cantante - Mi sento bene! Ho fatto il mio primo giro di concerti nel fine settimana da qualche mese a questa parte, ho suonato alcune canzoni alla festa di Billboard a New York con la band. Ci è piaciuto un sacco! Buon Natale a tutti i nostri fan!».