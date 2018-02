Addio al rapper Lovebug Starski, il padre dell'hip hop

E' stato stroncato da un infarto a soli 57 anni il rapper Lovebug Starski, al secolo Kevin Smith e famoso per aver coniato negli anni '70 il termine

hip-hop

. Smith e' morto nella sua casa di Las Vegas, come ha confermato la figlia, ma era originario del Bronx a New York.



Secondo quanto scrive la rivista

Rolling Stone

, il rapper era tra il gruppo di Dj all'avanguardia tra cui DJ Kool Herc, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash e Grand Wizard Theodore, che crearono i parametri per il genere

hip-hop

prima che il rap fosse inciso. Conosciuto per il modo in cui vivacizzava la musica mentre era alla consolle con cantilene e tormentoni come

make money money, make money money

(

fai soldi soldi, fai soldi soldi

), Smith contribui a definire il modo di fare il dj che poi sarebbe diventato conosciuto come

party rocking

Cio' che lo distingueva - ha detto Grandmaster Flash in un'intervista al

Rolling Stone

- e' che riusciva a fare il Dj e a parlare al microfono e a fare entrambe le cose allo stesso tempo. Era davvero bravo in questo. Forse ora lo facciamo tutti ma all'epoca Starski fu il primo

