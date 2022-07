Dopo ben 5 anni dal suo ultimo tour, Adele è tornata in concerto. Di fronte a 65.000 persone al BST Festival di Hyde Park Londra la cantante non è riuscita a trattenere l'emozione: «Mio Dio sono tornata a casa». Ma ad un certo punto la star ha interrotto bruscamente la sua performance dopo essere stata avvisata dei fan che avevano bisogno di aiuto venerdì. Nel filmato girato da un fan, la cantante di 34 anni, mentre cantava a squarciagola Skyfall ha notato dei partecipanti che la muovevano le braccia ed ha subito capito che qualcosa non anadava. Adele ha immediatamente smesso di cantare e ha inviato la sicurezza tra la folla di 65.000 persone per aiutare la persona in difficoltà, esortando gli altri a «togliersi di mezzo».

Adele interrompe il concerto: « Sta arrivando la sicurezza»

Dal palco ha gridato: «Hai bisogno dell'aiuto della sicurezza? Stanno arrivando»

Tentando di indirizzare l'équipe medica verso la persona bisognosa, Adele aggiungeva: «Proprio nel mezzo, riesci a vedere dove stanno salutando tutti?» Mentre i medici tentavano di raggiungere l'ospite, si sentiva Adele chiedere alla folla di togliersi di mezzo.

L'outfit e l'emozione incontenibile

Elegantissima la cantante ha abbagliato in un maxi abito nero di Schiaparelli. Il pezzo su misura presentava un dettaglio allacciato al collo e spalle scoperte in velluto, una cintura dorata metallizzata che accentuava la sua vita e una gonna scintillante. Il designer Jamie Mizrahi, ha scelto per lei a cornice dell'outfit degli orecchini d'oro e un make up sui toni del bronzo. Adele è riuscita a gridare solamente: «Sono così felice di essere tornata» mentre guardava la folla di persone lì per lei.

La star ha iniziato con la sua prima traccia e ha incoraggiato il pubblico costellato di star, tra cui anche Tom Cruise, a cantare insieme a lei. Secondo quanto riferito, la star ha eseguito solo cinque brani del suo ultimo disco 30, incluso I Drink Wine, un concerto quello di ieri in cui Adele ha scelto di offrire alla folla alcuni dei suoi classici invece di suonare l'intero nuovo album.