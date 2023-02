Adriano Celentano colpito da malore? «Ricoverato per un problema circolatorio, ecco come sta»

Adriano Celentano ricoverato per un malore. Anzi, no. Dopo le notizie sulle condizioni di salute di Pippo Baudo, smentite dal diretto interessato, è il molleggiato a preoccupare i fan. Secondo il Corriere della Sera, sarebbe stato ricoverato in ospedale nella notte tra venerdì e sabato per un problema circolatorio, per poi essere dimesso. A smentire la notizia stavolta ci ha pensato il suo ufficio stampa: «Sta benissimo e non ha avuto nessun malore».

Secondo quanto riportato dal Corriere, il cantante 85enne sarebbe stato accompagnato all'ospedale Manzoni di Lecco dalla moglie Claudia Mori. Ricevuto in pronto soccorso, è stato ricoverato per alcune ore prima di essere dimesso, per tornare nella sua villa di Galbiate. «Gentile, educato, cordiale», racconta chi lo ha incontrato.

La scorsa settimana Adriana Celentano era tornato a far parlare di sé per un commento su Sanremo. «Ho letto i giornali... Ora è certo: non potrò più tornare in televisione», aveva detto. Il «molleggiato» non la nomina direttamente, ma il riferimento sembra chiaro alle polemiche sulla manifestazione canora.