Aiello a Napoli alla Casa della Musica: «Questo tour è un Paradiso»

Quella sua canotta fina. «Dal mio primo tour nei club non avrei potuto chiedere di più» assicura Antonio Aiello, in hit parade solo Aiello, cosentino, 36 anni, parlando del giro di concerti che lo porta stasera e domani alla Casa della Musica Federico I, al termine di un mese intensissimo per gli amanti del pop a Napoli, bombardati di offerte, tra sold out clamorosi (come i suoi due) e mezzi passi falsi.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati